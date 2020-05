Hermana de Pold Gastello pide por el actor y sus hermanos que también tienen COVID-19

Ruby Gastello, hermana de Pold Gastello, confirmó la situación que enfrenta el actor tras dar positivo al COVID-19. El reconocido artista se encuentra en cuidados intensivos, mientras que sus hermanos también luchan por su vida.

Como es lógico, Ruby se mostró bastante consternada por el actor. Sin embargo, a esta preocupación se suma la enfermedad de sus hermanos, quienes también se encuentran internados por coronavirus.

“Lo están apoyando con un respirador porque lo necesitaba de emergencia y ahora está en UCI”, dijo Ruby Gastello en el noticiero de ATV.

Su otro hermano se encuentra en el Hospital Alberto Sabogal y el otro, de 63 años, está luchando por obtener balón de gas.

“Fuimos al hospital Santa Rosa y mi hermano (mayor), como no tiene SIS, no nos dejaron entrar, además, no tenían punto de oxígeno y lo llevamos al Dos de Mayo donde nos recomendaron que compremos nuestro propio oxígeno y que era recomendable tenerlo en casa", indicó la hermana de Pold

Ruby Gastello pidió por su hermano mayor, quien se encuentra en casa aislado desde hace seis días, solo con medicamentos.