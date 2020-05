Amy Gutiérrez se siente orgullosa de sus ‘rollitos’ en Instagram [VIDEO]

“No hay que andar por la vida como una foto de Instagram”, mencionó la cantante Amy Gutiérrez invitando a sus seguidores a un nuevo reto a favor de la autoestima.

La salsera acaba de publicar un video en donde se ve frente a un espejo y muestra con mucho orgullo su pancita.

En las primeras imágenes se le ve con un abdomen bastante delgado, pero en la siguiente toma se puede apreciar como Amy deja de contener el aire y revela su pancita como es en realidad.

“Bueno subí mi expectativa versus realidad porque me retó una amiga mía. Me pareció súper increíble poder hacer esto porque mostrarnos a nosotros mismos que somos reales y no andar por la vida como una foto de instagram, posando así, asá, primero debemos sentirnos bien con nosotros mismos, esto es hermoso, esto es lo que nos hace ser nosotros mismos”, mencionó Amy Gutiérrez en su publicación en Instagram.

La intérprete de ‘No Sé’ quiso retar a sus amigos artistas a que se sumen a esta iniciativa para que sus fans aprenden de autoestima y mucho amor propio.

“No está mal que por ahí tengan un rollito de más porque es lo más humano que puede haber. Los invito a amarse”, escribe la cantante en sus redes sociales.