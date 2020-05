Melissa Klug envió nostálgico mensaje tras confirmarse que Farfán tiene COVID-19

Al revelarse en diferentes medios internacionales que Jefferson Farfán dio positivo al coronavirus y se encuentra en aislamiento social, de acuerdo al presidente de su club deportivo en Rusia, la mamá de sus hijos se pronunció.

Melissa Klug luego de revelarse la inesperada noticia, compartió un nostálgico mensaje de fe, así como Yahaira Plasencia lo hizo en sus redes sociales.

Melissa Klug en Instagram dedicó emotivo mensaje tras dar positivo Farfán al COVID-19

La empresaria pasó de estar celebrando el cumpleaños de su menor con el jugador a enterarse que su expareja tiene COVID-19.

Ante ello, Melissa pese a las diferencias que ha existido con el jugador por sus menores, compartió unas emotivas palabras de esperanza y fortaleza hacia él tras darse a conocer que se encuentra en cuarentena.

Jefferson Farfán dio positivo al coronavirus

El presidente de su club, reveló que el seleccionado se encuentra en su hogar y deberá acatar todas las recomendaciones para lograr su pronta recuperación tras ser el único contagiado de su plantel.

“Sí, contrajo el coronavirus. Está en Moscú. Todavía no ha sido hospitalizado, se está tomando una decisión de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades y los médicos”, escribió Meshcheryakov, presidente del Lokomotiv en conversación con RSPORT.

Medios internacionales informaron así que Jefferson Farfán tiene COVID-19

Ante la noticia, diferentes medios internacionales rebotaron la información en su portal web.

Jefferson Farfán en Instagram y su nostálgico vídeo dedicado a su mamá

Como parte del 'Día de la madre', el seleccionado le dedicó un hermoso vídeo a su mamá quien se encuentra en nuestro país.

En la grabación se pudo ver emotivas imágenes de su carrera profesional y el apoyo de Doña Charo.

Jefferson Farfán y Melissa Klug vivían así en Alemania junto a su hijo

Cuando Jefferson Farfán presentaba así su hogar junto a Melissa Klug cuando convivían en Alemania y disfrutaban de su pequeña Adriano.

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19?

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID‑19 y caer gravemente enferma.

¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19 y cuándo he de buscar atención médica?

Si tiene síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Busque ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este consejo.

Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de la salud con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

¿Qué es la COVID‑19?

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.