Juliana Oxenford comentó acerca del posible ataque de ovnis [VIDEO]

Juliana Oxenford dedicó un espacio de su programa para comentar acerca de la posible presencia de extraterrestres que informó el Pentágono.

Ante ello, la periodista comentó a cerca de los vídeos difundidos por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la respuesta de Japón ante la posibilidad de cualquier ataque aérea.

Juliana Oxenford se pronunció ante los vídeos de extraterrestres difundido por el Pentágono

La conductora de ATV se pronunció sobre las grabaciones que tienen varios años y recién se hicieron público sobre objetos no identificados que captaron unos pilotos como parte de una desclasificación.

"Vamos a hablar de un tema que muchos dirán eso no es verdad (...) ojo si se tratase de un vídeo que se ha viralizado no mencionaríamos el tema, pero hay una alerta del pentagonito y Japón esta creando un protocolo para que sus pilotos puedan responder ante un objeto volador no identificado, más conocido como OVNI”,mencionó Oxenford.

¿Japón se está preparando ante un posible ataques de extraterrestres?

El ministro de Defensa japones, Taro Kono, sostuvo que no cree en los extraterrestres al no identificar sus militares ningún ovni. Sin embargo, el funcionario expresó que su país estará preparado para eventual escenario que expresó Oxenford.

De acuerdo a la manifestado por NHK, su ministerio desarrollará protocolos ante la posibilidad. A su vez, agregó que los aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea de siete bases que van desde Hokkaido a Okinawa están revueltos para monitorear e identificar aviones de nacionalidad desconocida.

Pentágono: Testimonio del piloto que registró vídeo del ovni

Tras la publicación del Pentágono donde se registraron con cámaras infrarrojas las imágenes y existen varios cuestionamientos si es cierto.

CNN reportó que en dos de los vídeos expuestos se escucha a miembros de las fuerzas armadas reaccionaron con asombro ante la rapidez que se mueven los objetos.

Uno de los pilotos que vio uno de los objetos no identificados en 2004, reveló a CNN en 2017 que se movía de forma que no podía explicar.

“A medida que me acercaba … aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos”, indicó el oficial retirado de la Armada de los Estados Unidos, David Fravor.