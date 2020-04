Daniela Sarfati responde fuerte a usuario que la criticó por su aspecto físico

Daniela Safarti se encuentra alejada de la televisión hace varios meses; sin embargo, ella se mantiene muy activa en su cuenta de Instagram, donde comparte sus sesiones de meditación en esta cuarentena.

A través de su Instagram, la pareja de Óscar López Arias posteó la captura de un mensaje enviado por un usuario de esta red social. En la imagen esta persona la criticaba por su apariencia física y consideraba que no representaba a los veganos.

“En realidad y en buena onda, ser vegana no significa verse enferma o descuidada como tú, en realidad proyectas una imagen errónea de nosotros los veganos y lo digo en buena onda”, se lee en la crítica.

Ante este mensaje, Daniela Sarfati dejó un extenso mensaje en el que hace una reflexión sobre amor propio.

"Me hizo reafirmar que no tengo que ser perfecta, que si un día me siento mal, no tengo que ocultarlo. Lo importante es seguir, y anoche compartí Meditación sin importar como me sintiera (gracias una vez más por respirar juntos) Me hizo recordar que soy humana. Y cuando estoy menstruando me puedo sentir fatal los primero días", escribió la actriz peruana.

"Que mi peso no es un requisito para ser aceptada o no (felizmente ya superé mis temas con la alimentación) ahora me amo y me acepto como soy. Que soy vegana por los animales, por el planeta, no para pertenecer o ser la imagen de un grupo. (Debo reconocer que el veganismo me presenta personas extraordinarias, gracias por estar siempre)", agregó la exintegrante de ‘Torbellino’.

"Vivamos con menos filtros, más naturales y aceptándonos como somos, Maravillosamente imperfectos", concluyó.