Ricardo Montaner y la tierna canción le dedicó a su hija cuando solo tenía 5 años

No es la primera vez que un cantante le dedica una canción a su hija. Muchos de los artistas han expresado lo mucho que aman a su ser querido con hermosas palabras vueltas melodía, y Ricardo Montaner no fue la excepción. Tras casarse Evaluna, de 22 años, te recordamos la vez que el venezolano abrió su corazón para hacernos entender todo lo que un padre puede hacer por su hija.

En el 2002, Ricardo Montaner lanzó su tema Si tuviera que elegir, tocando fibras muy íntimas del público, por su emotiva letra, pero más aún al saber que este mensaje de amor estaba dedicado a su hija Evaluna, en ese entonces de 5 años. Incluso, se le puede ver en el video, siempre con su dulce sonrisa.

Hoy en día la joven tiene 22 años y está casada con el cantante Camilo. Evaluna también es cantante y tiene una gran llegada con sus fans, enterneciéndolos no solo con su relación de pareja, sino con la interrelación que tiene con su padre.

En una entrevista Ricard Montaner confesó que efectivamente le chocó el matrimonio de su hija pero era algo que tenía que aceptar.

“No se trataba exclusivamente de que se casaba, había una especie de acto de renuncia que era muy duro para mí como papá, la verdad…”, indicó.

Ricardo Montaner tiene una buena relación con su yerno, incluso se encuentran pasando la cuarentena juntos.

Mira aquí el video de Si tuviera que elegir

Letras

Si tuviera que elegir entre la luz de la mañana y la luz de su mirada

Cuando se mete aquí en mi alma

Si tuviera que elegir de mil amores los que quiera

O tenerla a ella solita

Mientras dure la existencia

Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta

Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta

Me quedo con sus manos calzándole a mi piel

Me quedo con su angustia a un paso de caer

Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta

La quiero así, queriéndome

Me quedo como estaba a su lado y a sus pies

Me quedo con los sueños que tuve y no logré

Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta

Con todo lo que sé y lo que no sé

Si tuviera que elegir entre las siete maravillas

O pegada aquí en mis labios siete noches, siete días

Si tuviera que elegir entre un millón de soledades

Me quedaba con la suya, es el mejor de mis males

Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta

Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta

Me quedo con sus manos calzándole a mi piel

Me quedo con su angustia a un paso de caer

Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta

La quiero así, queriéndome

Me quedo como estaba a su lado y a sus pies

Me quedo con los sueños que tuve y no logré

Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta

Con todo lo que sé y lo que no sé

Si tengo que elegir entre el oxígeno y su amor

Respira boca a boca el corazón

Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta

La quiero así, queriéndome

Me quedo como estaba a su lado y a sus pies

Me quedo con los sueños que tuve y no logré

Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta

Con todo lo que sé y lo que no sé