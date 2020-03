Christian Domínguez: “La cuarentena con Pamela es increíble”

Christian Domínguez está pasando la cuarentena por el coronavirus junto a Pamela Franco con toda tranquilidad, sin embargo, está un poco triste por no haber podido estar en el cumpleaños de su hijo Valentino.

Pero Domínguez ve el lado bueno de las cosas junto a Pamela Franco, a pesar de no haber podido estar con su hijito.

“Fue muy triste no poder realizarle su cumpleaños como lo habíamos planeado con su mamá (Karla Tarazona) y la familia. Pero apenas todo vuelva a la normalidad lo celebraremos.”, indicó al diario ‘El Popular.

Christian también resaltó que es complicado no poder abrazar a su niño durante la cuarentena Nos comunicamos a través de videollamada, pero no es lo mismo que estar junto a él. Es un poco triste, pero ya vamos a sacarnos el clavo más adelante.

Por otro lado, Domínguez indicó que estar con Pamela Franco es increíble:

“Debo ser sincero y revelar que mi princesa me engríe a más no poder, es un ama de casa increíble. Con decirte que las cosas que no sabe hacer (cocinar) las aprende y le salen espectacular. No puedo estar más contento con Pamela y muy feliz. Como dice mi mamá, me saqué la lotería (risas). Durante la cuarentena soy muy afortunado en estar con ella.

Estamos tranquilos y felices, pero esto no lo considero un preámbulo de nuestro futuro. Desde que decidimos vivir juntos sabíamos que ya éramos un matrimonio. Solo estamos esperando que Dios nos bendiga con una familia y luego con su bendición muy pronto.”, expresó al diario ‘El Popular’.