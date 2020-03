Leonard León sobre su salud: “Me dicen que estoy superando al coronavirus”

Hace algunas semanas, Leonard León reveló que llegó de Italia contagiado de coronavirus. Al instante decidió ponerse en cuarentena para evitar el contagio con su familia y las demás personas que vivían en su edificio.

Tras esta situación, y al pasar de los días, el cantante de cumbia indicó que pronto sería dado de alta, pero que estará más tiempo en cuarentena.

“Todos los días me llaman los médicos del Ministerio de Salud y me dicen que estoy superando al coronavirus. Si todo va bien, el día 15 me vendrá a visitar un doctor, me tomarían una nueva prueba, y si resulta negativa, podrían darme de alta”, mencionó Leonard a un medio local.

León también afirmó que tendrá que seguir en cuarentena:

“Significa que he superado al coronavirus, pero mi cuerpo aún se encuentra vulnerable y sé que debo seguir en cuarentena. No quiero exponer a mi familia, ni a mis vecinos. Cuando todo esto acabe me haré unos exámenes en los pulmones para descartar cualquier problema posterior”, añadió el artista.

