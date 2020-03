Korina Rivadeneira donará la mitad de sus ganancias a familias vulnerables en cuarentena

Korina Rivadeneira tras enfrentar una ola de críticas en su cuenta de Instagram por pedir al gobierno un bono para las familias venezolanas que viven en Perú, decidió realizar un noble gesto.

La modelo ofreció la mitad de sus ganancias a las personas más necesitadas que han sido afectados por el coronavirus, a través de un vídeo en su red social, sin embargo igual recibió comentarios negativos.

Korina Rivadeneira en Instagram

La joven se solidarizó con la situación que está viviendo el país por la pandemia mundial del coronavirus y contó que aperturó una página de Instagram para ayudar.

“De cada trabajo que realice durante este tiempo de cuarentena donaré un porcentaje que será dividido para beneficiar a distintas familias que necesiten alimentarse”, expresó.

Además, dejó en claro que dará una suma de dinero solo a los más afectados por el COVID-19. “Sólo escríbeme si tu situación es extrema, no me hagas perder el tiempo”.

¿Qué condiciones deben cumplir para ser beneficiado por el bono que entregará Korina Rivadeneira?

En su publicación, Rivadeneira dejó la opción en su red social donde le pueden escribir y explicar su situación. Entre los requisitos, indicó, "deben explicar su situación, demostrar con fotos y vídeos, tener algún método de pago".

Además, "si no leí tu mensaje discúlpame, debes ser paciente porque serán muchas las personas que escriban y en este primer momento solo 5 familias serán ayudadas. Si no eres seleccionada, haré lo posible por llevar tu caso a un tercero que si pueda ayudarte. El único requisito es ser un humano que esté en una situación de urgencia, acá ayudaré tanto a familias peruanas como venezolanas, ecuatorianas, chilenas, españolas, no importa tu procedencia".

Vídeo de Korina Rivadeneira contando cómo ayudará a las familias vulnerables

Korina Rivadeneira recibe críticas en redes sociales

A pesar de la labor que ha iniciado Korina, miles de usuarios cuestionaron su plan de aporte, considerando que sería para que olviden el mensaje que publicó por sus compatriotas y gane seguidores. Lo cierto es que en estos momentos la unión y subsidio que pueda dar es bienvenido.