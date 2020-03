Korina pide al Gobierno peruano que los venezolanos también reciban un bono económico por cuarentena

Tras el decreto de aislamiento social por 15 días, como medida de prevención para frenar el contagio del coronavirus (COVID-19), y posterior anunció de un bono de S/ 380 para los peruanos de pobreza y extrema pobreza que dio el presidente Martín Vizcarra. Korina Rivadeneira le pidió al Gobierno que sus compatriotas venezolanos, que se encuentran en nuestro país, también reciban una ayuda económica.

La modelo venezolana considera que sus compatriotas, que están en Perú, también deberían de recibir el bono de S/ 380 que el Gobierno peruano entregará a las familias más vulnerables.

“Esperemos que también pronto contemplen un monto para todos los venezolanos que viven y trabajan en Perú”, fue el texto que posteó la esposa de Mario Hart en su historia de Instagram.

Asimismo, Korina Rivadeneira pidió que “pensemos en sumar en vez de restar. En lo mejor para todos!, no “para unos sí y otros no”. Basta de tanta pobreza mental. Basta de egoísmo. Si no tienen nada positiva que decir, simplemente no opinen”.

Además, en Instagram agregó que “toca educar a nuestros hijos para que este mundo sea mejor, y que todos nos ayudemos de la manera que nos sea posible. Que ya no exista más este resentimiento social. Que dejemos de lado las razas y nacionalidades, todos somos seres humanos”.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo en sus redes sociales Korina Rivadeneira. Pues, también festejó que médicos venezolanos participen en el “plan de contingencia para enfrentar emergencia del coronavirus en Perú”.