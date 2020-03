Madre de Ximena Hoyos le recuerda a Magaly Medina cuando fue detenida y ella le da contundente respuesta

Magaly Medina entrevistó este último miércoles a Ángela Pajares, la mamá de Ximena Hoyos, quien hizo una denuncia contra su expareja Hugo Castro Muñoz por agresión.

Mientras se daba la entrevista, Magaly Medina le hizo preguntas que iban alterando el ánimo de la madre de la actriz. A lo que la periodista le pidió que mantenga la calma, pues la notaba ofuscada.

De inmediato, Ángela Pajares comparó su situación con la que vivió Magaly Medina hace muchos años, cuando fue detenida por el caso Paolo Guerrero.

“Yo no voy a caer al nivel de él de contar cosas personales, tampoco voy a decir la condición psiquiátrica de este señor (...) Me frustro, yo creo que tú has pasado por lo mismo que yo cuando es una detención, tú has sentido lo que es que te detengan injustamente”, indicó Ángela Pajares, quien tuvo la rápida respuesta de la periodista.

“No metamos eso, eso no es comparable. No metamos esa parte mía porque no es personal, fue pública y profesional”, aclaró la conductora.

Por su parte, Hugo Castro Muñoz se defendió de la madre de Ximena Hoyos, descartando que la haya agredido. Además nos mostró chats donde mantiene una acalorada discusión con Ángela Pajares.