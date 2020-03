Magaly Medina se indignó con mujer que se quejó por pasar la cuarentena en lujoso hotel

Desde que decretaron Estado de Emergencia y ordenaron aislamiento social obligatorio, todos los programas de televisión giran en torno al coronavirus.

Por esta razón, en el programa de Magaly Medina entrevistaron a algunos de los peruanos repatriados que están realizando su cuarentena en hoteles que pusieron a disposición del Estado sus habitaciones.

El último martes, el programa ‘Magaly TV: La Firme’ entrevistó a Esther Calderón, una mujer trujillana que regresó al Perú desde Cancún, donde le consultaron sobre su estadía el hotel que el Estado ha dispuesto.

La mujer trujillana, quien se encuentra hospedada en un lujoso hotel de Miraflores, se quejó por la ‘comida paupérrima’ y de estar ‘encarcelada’.

“Yo soy de Trujillo, entonces al no tener dónde quedarme, los compañeros que estaban acá nos dijeron vengan, de repente habrá alguien del Minsa o del Indeci que les podrá ayudar a volver a sus casas, pero nos dimos con la sorpresa que al entrar estábamos de pronto encarcelados (…) El sándwich de ayer había estado helado. Yo no me lo comí por los puntos blancos. El trato desde que hemos llegado es como de leprosos. Este es un trato que no es para nada agradable”, dijo Calderón.

“Estamos encerrado, no podemos salir ni siquier al pasillo a tomar aire. Habían personas que querían salir al gimnasio o a la piscina del hotel, yo me conformaría con tener una ventana en mi habitación para tomar aire puro”, agregó.

Magaly Medina, aunque intentó explicarle que no se encontraba de vacaciones en un hotel, sino que estaba cumpliendo una cuarentena por prevención, la mujer insistía con sus quejas. Es en ese momento en el que la conductora no pudo ocultar su indignación.

“Ustedes sí tienen el apoyo, siéntanse afortunados por el lugar donde están pasando su cuarentena y ustedes tienen que quedarse ahí hasta que pasen los 15 días (…) Cómo te hago entender querida que no se puede. A ti no te pueden llevar porque puedes contagiar. No estás encarcelada, estás cumpliendo un mandato gubernamental (...) Si tú me dices que la comida está helada, yo te digo bueno, está fría, pero helada no, creo que no es cierto”, dijo Magaly Medina.

“Al menos tienes qué comer, porque hay miles que no tienen qué llevarse a la boca, que no tiene porque no está trabajando y que darían todo para tener un plato de lenteja o un sándwich”, finalizó la conductora de ATV.

Video – Magaly Medina se indignó con mujer que se quejó por pasar cuarentena en lujoso hotel