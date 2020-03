Hija de Jacky Bracamontes y su esposo podrían tener coronavirus [VIDEO]

Jacqueline Bracamontes famosa por sus exitosas interpretaciones en telenovelas se pronunció ante la posibilidad que sus pequeñas y su esposo estén contagiados por el coronavirus al haber estado cerca de personas contagiadas.

La conductora de Televisa a través de sus cuenta de Instagram aunque se encuentra en México, expresó su preocupación ante esta pandemia que podrían haber contenido sus hijas.

¿Hijas de Jacqueline Bracamontes podrían estar contagiadas del coronavirus?

La pareja de la actriz, Martín Fuentes, utilizó su plataforma digital para contar cómo ocurrieron los hechos y por qué decidieron realizarse una prueba de descarte al Covid-19.

El piloto de autos amante de la nieve, viajó a Estados Unidos para esquiar junto a sus dos menores. Sin embargo, al presentar algunos síntomas y conocer la pandemia, se realizaron una prueba del virus al haber tenido contacto con personas infectadas.

¿Qué síntomas del coronavirus han presentado sus hijas?

De acuerdo a lo narrado por el corredor, su heredera Renata se encuentra enferma, llegando alarmarse por presentar mucha tos y alta temperatura.

Ante ello, como medida de seguridad para la familia, Martín decidió no retornar al país natal de la presentadora para no exponer a sus gemelas.

Esposo de Jacky Bracamontes en Instagram

Por medio de un vídeo, Fuentes narró lo sucedido. “En Vail Renata, una de mis hijas, tuvo fiebre muy alta con tos y en seguida tomamos la decisión de no irnos a México para que no contagiara a mis dos hijas que estaban ahí (Paula y Emilia) y a mi mamá. Mi esposa estaba en Cancún grabando su película y por eso dije: ‘Lo mejor sería que no me fuera a México y que nos quedáramos aquí en Miami a ver quién de nosotros tenía algún síntoma del virus’”.

“La gente me pregunta por qué me hice la prueba del coronavirus. Es algo muy sencillo: estábamos en Miami mis tres hijas (mayores), yo y mi compadre con su familia. Pero en eso, las cuestiones del coronavirus empezaron a aumentar y aumentar; varias de las personas con las que interactuamos, que saludé y conviví resultaron positivas en el tema del virus. Empecé a alarmarme”, comentó.