Thalía y sus hijos en cuarentena por el coronavirus, lo confirma con emotivo vídeo

Thalía famosa por ser una de las mujeres con más seguidores en su cuenta de Instagram, utilizó la red social para informar y concientizar a los usuarios sobre el coronavirus.

Ante el vídeo publicado de la artista, asombró al confesar que se encontraba en cuarentena junto a sus pequeños, brindando algunos consejos de qué medidas ella está tomando en su hogar.

Thalía en Instagram

La intérprete compartió en sus redes sociales una grabación invocando a la calma. “Unidos y en amor podemos superarlo TODO.” Y comenzó usando un extraño filtro de ojos celestes y tatuajes blancos en la cara.

Thalía sobre el coronavirus

Durante su mensaje, expresó: “Estos son tiempos para estar tranquilos dentro del caos, estos son tiempos de buscar la paz, la estabilidad, el amor y la fe”, se dirigía a sus fanáticos.

La mexicana, agregó, “sí, lo que está pasando es real pero tenemos la responsabilidad de mantener la calma y la paz, especialmente si tenemos chiquitos en casa, si tienen hijitos, si somos cuidadores”.

“Tenemos que tratar de llevar esto con sabiduría y con fuerza interna. Muchas veces estas cosas pasan para dar ese despertar espiritual que necesita la humanidad de pronto por todo lo que vivimos cada día, cada segundo”.

"Lo que pasa es uno de esos recordatorios que a lo largo de la historia en este planeta ha traído la conciencia a la humanidad y por una razón nos ha tocado vivirlo así que hay que estar conectados a la fuente del amor, de la sabiduría, de la bendición de la salud, a tu Dios”.

Thalía y sus hijos en cuarentena por el coronavirus

La protagonista de melodramas al finalizar su grabación, confesó que ella junto a sus pequeños se mantendrán tranquilos mientras están en cuarentena por el Covid-19.

¿Qué medidas de prevención está realizando Thalía con sus hijos?

La cantante de 'No me acuerdo' al encontrarse en cuarentena con su familia pidió a sus followers que se laven bien las manos, que no toquen su cara, que coman sano, que hagan ejercicios y tomen agua. Thalía se caracteriza por la empatía que tiene y esta vez lo hizo de nuevo.