Productor de EEG enojado tras revelación de ingreso de Jossmery

¡Molestísimo! Tras la filtración del ingreso de Jossmery Toledo a ‘Esto es Guerra’, todo el mundo perdió la cabeza. Y es que la fama le llegó en cuestión de segundos a la joven policía, tanto así que estaría por ingresar al reality de competencia más popular del Perú.

Pero no todo estaría bien para la jovencita, ya que tras la filtración del contrato de la suboficial, el productor del programa de América se habría molestado mucho.

Tanto así que le pidió a la misma Jossmery que a través de sus redes sociales desmintiera el hecho. Sucede que en ‘Esto es Guerra’ los contratos se manejan en reserva y solo se revelan en el programa.

El rumor del ingreso de Jossmery a ‘EEG’ estaba desde hace semanas, pero Peter Fajardo (productor del reality) mencionó que no estaba en sus planes porque la joven todavía pertenecía a la institución.

“Hace un par de semanas atrás me la crucé en una reunión, pero no conversé con ella sobre el ingreso al programa. Sé que tenía un tema laboral y ya salió su retiro. Yo ahorita no tengo planeado el ingreso de nadie más, por lo menos no está en los planes inmediatos”, mencionó hace un mes.

¿Cómo se hizo famoso Jossmery Toledo?

Jossmery Toledo ya era reconocida en Tik Tok e Instagram, pero después que un video de ella se hicieron viral en todos los medios, la fama le llegó en cuestión de segundos.

Actualmente Toledo no pertenece a la Policía y no se sabe si ingresará o no a ‘Esto es Guerra’.