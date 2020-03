Anahí tras primera quimioterapia: “Renegué cuando dijeron que iban a ser 12 en vez de 4”

¡Una guerrera total! La actriz y modelo Anahí de Cárdenas quiso compartir con todos sus seguidores cómo le fue y los efectos secundarios de la primera quimioterapia blanca para vencer el cáncer de mama.

“Primera quimio blanca. Renegué y renegué cuando me dijeron que iban a ser 12 en vez de 4. Renegué cuando me dijeron que serían más suaves, porque a pesar de eso me cambiaban lo que ya tenía planeado”, mencionó Cárdenas en sus redes sociales.

Anahí resaltó que está preparada para seguir con su tratamiento, pero expresó que renegó mucho cuando le dijeron que serían 12 quimioterapias y no 4.

“Renegué sin saber, adelantándome a una realidad imaginaria, sin hacerle caso al doctor cuando dijo que sería mejor, sin confiar en el proceso. Renegué. Hoy fue mi primera quimio blanca, y solo he dormido. El efecto secundario más grande que he tenido, es sueño. Fuera de eso, estoy lista y esperándote de pecho. ¡Vamos!”, añadió.

A través de un video en Instagram, Anahí decidió mostrar cómo se ve en su tratamiento de cáncer de mama.

“Hola, estoy en la clínica para recibir mi primera quimio blanca y este es mi cuartito”, indicó Anahí de Cárdenas en uno de sus videos.

¡Mucha fuerza guerrera, dentro de pocos meses todo acabará y habrás vencido al cáncer!