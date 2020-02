Natti Natasha contó su verdad sobre la imagen en la que aparece con el ojo morado

La última gala de Premios Lo Nuestro 2020 hubieron muchas presentaciones que demostraron porqué la música latina está conquistando al mundo cada vez más.

Una de las presentaciones que causó impacto fue la presentación de la nueva canción de Natti Natasha, “Me estás matando”.

El nuevo tema de Natti Natasha conmovió a los asistentes y a todo aquel que presenció Premios Lo Nuestro 2020, ya que visibiliza la violencia psicológica contra la mujer.

“Nunca me has golpeado, nunca me has tirado contra la pared, pero salen de tus labios palabras hirientes y tu infidelidad”, son las primeras estrofas de la canción.

La canción de la dominicana ha generado fuertes emociones durante esta ceremonia, ya que salió del género urbano y usó una balada para contar la historia.

Antes de su presentación, Natti Natasha en Instagram publicó imágenes en las que se le veía el rostro con evidentes signos de violencia doméstica.

“Mujeres que han sido víctima del maltrato físico y verbal, hoy contaré mi historia, basta YA de Callar”, escribió Natti Natasha.

“Hombres, así nos vemos cuando solo nos levantan la voz! Hoy les contaré en nombre de todas las mujeres maltratadas cómo nos sentimos cuando eso sucede”, añadió.

Mira aquí la nueva canción de Natti Natasha: “Me estás matando”