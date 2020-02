Sherlyn reveló quién es el padre de su bebé: "creo que no podía tener un mejor papá"

El tiempo pasa muy rápido, pues Sherlyn González ya tiene seis meses de embarazo tras haberse sometido a una inseminación artificial para cumplir su sueño de ser mamá.

“Se me ha pasado superrápido, la verdad no lo puedo ni creer. Me acuerdo cuando vi la prueba y ahorita digo ‘guau’, o sea se pasa rapidísimo y creo que cuando estás disfrutando algo se pasa todavía más rápido”, contó la actriz mexicana en sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Sherlyn se animó a contar cómo abordará el tema cuando su hijo le pregunte por qué no tiene un papá como los otros niños.

“Yo creo que la verdad es el camino más corto para todo mis amores y tratar a los niños como si no entendieran es faltarle el respeto a su inteligencia, así que siendo muy honesto: ‘Te elegí, moría por tenerte, no encontraba a la persona…’”, reveló la actriz mexicana.

“A mi hijo quiero hablarle con la verdad y quiero explicarle para que no juzgue el hecho de que hay distintos tipos de familia: familias de mamá y papá, familias homoparentales, familias monoparentales o como la nuestra que son los papás, los abuelos…”, aseguró.

Asimismo, ante tanta insistencia, Sherlyn también reveló quién es el padre de su hijo y si vive con ella.

“Dios es el papá de mi hijo, vive con nosotros, respiro, hablo, se lo encomiendo todo el día y creo que no podía tener un mejor papá”, dijo.