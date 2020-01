Ellas son las famosas que se convertirán en mamás este 2020 [FOTOS]

La llegada de un bebé casi siempre es una linda noticia para celebrar, por ello, algunas famosas compartieron en sus cuentas de Instagram que se convertirán en madres, ya sea por primera, segunda o tercera vez, este 2020. Así que, te mostraremos algunas de ellas. ¡Echa un vistazo!

Anne Hathaway

La actriz estadounidense y ganadora del Oscar anunció en julio que ella y su esposo Adam Shulman se convertirán en padres por segunda vez.

Laura Prepon

La protagonista de Orange is The New Black contó en sus redes sociales que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo.

Anahí Puente

La ex integrante de RBD, en una entrevista exclusiva a la revista Quien, contó que ella y el exgobernador Manuel Velasco están esperando a su segundo hijo, que se llamará Emiliano.

Sherlyn

Uno de los meses más esperados es diciembre y Sherlyn decidió ponerle más alegría, pues anunció que está embarazada, tras un proceso de inseminación artificial.

Melissa Loza

En octubre de este año, Melissa Loza anunció que se convertirá en madre por segunda vez luego de 17 años.

"Lo cuento ahora que tengo 5 meses y un poquito más de embarazo, porque creo que ya paso el tiempo necesario donde mi bebé ya se encuentra súper fuerte, ahora tendré dos motivos grandes en mi vida por el cual lucharé como la guerrera que soy, ante cualquier adversidad, siempre de la mano de Dios, de mi hija Flavia y de mi compañero de vida Juan Diego, al cual los amo con todo mi corazón y me hacen la mujer más feliz del mundo", reveló Melissa Loza en su Instagram.

Hannah

La integrante de Ha*Ash compartió con sus fans que será mamá por primera vez de una linda niña.

Milla Jovovich

La protagonista de la saga Resident Evil contó que está esperando a su tercer hijo a los 43 años.

Karen Schwarz

La ex Miss Perú compartió con todos sus seguidores que está embarazada por segunda vez y que está esperando una niña, quien hará compañía a su hija Antonia.

Emilia Drago

La actriz peruana aprovechó el cumpleaños de su esposo Diego Lombardi para anunciar que Luna tendrá un hermanito.