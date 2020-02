Itatí Cantoral negó que sienta rencor por Eduardo Yáñez [VIDEO]

En el 2015, Itatí Cantoral y Eduardo Yáñez compartieron escenas en ‘Amores con trampa’. Mientras grababan esta telenovela se especuló que entre los actores existían una enemistad.

Sin embargo, la ex esposa de Eduardo Santamarina declaró a los medios mexicanos que no existe rencor o una mala relación el actor de 59 años.

“¿Cuáles rencores? ¿Cuáles rencillas? Conmigo nadie se mete porque yo me voy con la justicia; y no es que no me deje, ya no estamos para eso, me faltan al respeto y demando”, dijo Itatí Cantoral.

"Honestamente en mi carrera me llevo muy bien con todos mis compañeros y me da exactamente lo mismo lo que digan sobre el señor, como se llame", señaló la actriz de 44 años.

Asimismo, reveló que "aunque seas un principiante o en cualquier trabajo, tú puedes decir hasta aquí".

"Uno tiene el derecho de decidir como ser humano, qué es lo que te hace bien. Cuando yo produzco, escojo a los actores, pero si no, respeto al productor", agregó.

Por otro lado, la recordada Soraya Montenegro confirmó que será parte del nuevo proyecto del productor Nicandro Díaz, la telenovela ‘La mexicana y el güero’.

Este nuevo proyecto tendrá como protagonistas a Itatí Cantoral y al actor argentino Juan Soler.

“Tiene un elenco padrísimo, cada uno de ellos me fascina. Qué gran obra y excelente trabajo de cada uno de mis compañeros”, contó feliz.