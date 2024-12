La dura respuesta de Smash tras enterarse de la infelidad de su enamorada

PUEDES VER: Ex jugador de la selección peruana protagoniza pelea campal durante partido de streamers

Pese a la compleja situación, Smash le señaló a sus seguidores de que mantiene la calma. Aseguró que no se encuentra triste de haberse enterado de la traición de su expareja, pero ha decidido quedarse soltero por un tiempo, dejando en claro que va a procesar la situación.

"Ni siquiera cuando me banearon me puse triste, menos ahora", expresó para luego revelar que ya sostuvo una conversación directa con Antonella. Mencionó que escuchó sus argumentos, pero que ambos tomaron la decisión de terminar la relación.

"O sea ya he hablado con Anto. Ya me ha dicho lo que tenía que decirme y al final hemos quedado en darnos un tiempo […] ¿Darse un tiempo es lo mismo que terminar? ¿Es lo mismo? Ah entonces sí hemos terminado., ya no estamos. Quiero estar solo", subrayó.