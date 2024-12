Ex jugador de la selección peruana protagoniza pelea campal durante partido de streamers

"No saben perder", dijeron en forma general para luego lamentar la situación, ya que faltaba muy poco para que acabe el encuentro amistoso. "Así ya no dan ganas de que haya otro partido", expresó otro elemento del equipo de Neutro.

Usuarios criticaron a los jugadores de "Los Viza" por no saber perder. No obstante, al final del encuentro, un representante de dicho grupo se acercó a Jean Deza para pedirle disculpas por lo ocurrido. El ex jugador de la selección peruana prefirió no responder a lo mencionado.