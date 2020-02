Anahí de Cardenas sobre su cáncer: "Canté victoria muy rápido" [VIDEO]

Anahí de Cardenas, a través de su cuenta oficial de Instagram, lanzó un alarmante mensaje a todos sus seguidores sobre el cáncer que enfrenta. La popular actriz peruana reveló que había cantado victoria muy temprano frente a su enfermedad, ya que continúa padeciendo los efectos secundarios del tratamiento que lleva.

"Canté victoria muy rápido. Es como cuando dices, que bien que no hay trafico hoy, y lo dices en voz alta y pasan 5 minutos y los carros no avanzan, así", dice parte del mensaje en la cuenta de Instagram de la actriz, quien compartió el texto junto a una imagen en su cama, donde se ve las consecuencias de la enfermedad que enfrenta.

Como se sabe, la joven se ha mantenido firme en su lucha contra la enfermedad y no duda en compartir todos los momentos de su vida y su lucha constante tras ser diagnosticada, ya que aprovecha las redes sociales para hablar sobre su evolución y cómo se ha visto afectada.

"Dormí toda mi quimio, me levante fresca, me sentí bien, comí y dije: bueno si me siento así de bien no me tengo que quedar en la clínica! Para que dije nada. Me empezaron las nauseas, la acidez, el dolor de barriga, de cabeza, todo junto. Como una ola enorme de un tsunami que se va yendo para atrás para atacar con fuerza. Y atacó", dijo Anahí en su triste mensaje de Instagram.

Como era de esperarse, su mensaje contó con decenas de respuestas de todos sus seguidores que siguen paso a paso su caso. Muchos de ellos no dudaron en dedicarle lindas palabras de aliento para que continúe con su lucha y no se rienda, ya que esperan verla muy pronto repuesta y cantando su victoria frente al cáncer.

Anahí de Cárdenas amenaza al cáncer

En exclusivo para Wapa.pe, Anahí de Cardenas hizo un llamado a todas las mujeres del Perú a que se realicen un chequeo para prevenir esta enfermedad, y que no dejen que el miedo sea un factor que les impida saber una importante verdad: “No le tengan miedo a hacerse un chequeo, no dejen que el miedo se interponga en un acto de responsabilidad con su cuerpo, les puede salvar la vida”.

Para la actriz, la actitud es determinante en su lucha contra el cáncer de mama, ella a pesar de tener días grises, se renueva, se levanta y se arma de valor para decirle al cáncer: “Te metiste con la persona equivocada”.

