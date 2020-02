Michelle Vieth preocupa a fans tras aparecer golpeada y lanza poderoso mensaje

Michelle Vieth famosa por su exitosa interpretación en la telenovela Amigas y rivales de Televisa, preocupó a sus seguidores al viralizarse la información que fue captada con golpes en el rostro y cuerpo cuando llegada al Reclusorio Feminal.

Esta noticia alarmó, pues, habría llegado al lugar para interponer una denuncia. A su vez, la actriz en medio de lo que estaría pasando, compartió un poderoso mensaje en su cuenta de Instagram.

Luego de rumorearse en la prensa la situación de la joven, los medios de comunicación especularon que se trataría de algún tipo de maltrato que está pasando la intérprete.

El diario Telediario expuso el hecho que la mexicana llegó al Reclusorio Norte, destacando al verla con moretones en la cara y en diferentes partes de su cuerpo.

Michelle Vieth en Instagram envía poderoso mensaje

A su vez, la artista desde su cuenta personal de redes sociales hace unas semanas comenzó a publicar unas alentadores mensajes. Así como lo realizó en su última historia en su plataforma, quedando registrado y reforzando la teoría que no estaría enfrentando un buen momento.

“Una mujer fuerte se defiende a sí misma, una mujer fuerte defiende a todos los demás”, fue el mensaje que colgó en una de sus historias en su red social, donde, anteriormente había puesto uno similar.

¿Michelle Vieth fue golpeada?

De acuerdo a la Tribuna, una fuente cercana a la mexicana, negó alguna violencia en contra de ella así como la posibilidad que haya hecho una denuncia.

“Michelle no está golpeada, está en perfecto estado de salud. No fue a interponer ninguna denuncia. Ella tiene un proceso legal de tiempo atrás y se presentó a completar información, no hay más", expresó el allegado.

Sin embargo, Michelle ha preferido mantener el silencio sin negar o afirmar las especulaciones de los medios.

Novelas de Michelle Vieth "Amigas y rivales"