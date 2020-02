Angélica Rivera entre lágrimas dedica emotivo mensaje a su hija [VIDEO]

Angélica Rivera después de mantenerse alejada de la prensa durante varios meses tras su divorcio con Enrique Peña Nieto, sorprendió al aparecer por primera vez en televisión.

La actriz, generó nostalgia al exponerse un adelanto de la semifinal de Mira Quién Baila All Stars, donde se la ve junto a su hija entre lágrimas, dedicándole un conmovedor mensaje que emocionó a sus seguidores.

Hija de Angélica Rivera

Sofía Castro quien ha seguido los pasos de su madre, heredando su belleza y talento, ha demostrado en el programa donde participa que desea convertirse en la ganadora.

Por ello, como adelanto de lo que se verá en la semifinal de la joven, asombró ver un vídeo de La Gaviota animando a su primogénita.

La grabación que se ha vuelto viral en las redes sociales, emocionó al público al escuchar las sinceras palabras de la artista.

"Gracias por esa fuerza que has tenido para ser mi pilar en muchas cosas que he necesitado de ti. Hemos vivido momentos muy bonitos, momentos no tanto como los vive cualquier familia", comentó Angélica mirándole a los ojos a Sofía.

"Has aguantado muchas cosas, pero nunca te des por vencida. Siéntete muy orgullosa por llevar el Castro y el Rivera".

Vídeo de Angélica Rivera junto a Sofía Castro

Sofía Castro sobre la relación de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto

Unas semanas anteriores, la heredera del Guero Castro confesó un desgarrador testimonio sobre el matrimonio de su mamá durante el backstage del concurso.

"Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria, ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial y ojo, no estoy diciendo ‘¿ay, por qué?’, para nada".

Angélica Rivera en Instagram

A través de la plataforma digital del maquillista Alfonso Waithsman, se lo vio junto a Rivera en Miami, donde aprovechó en enviarle un alentador mensaje.

“Angelica Rivera ...La vida es cíclica, algunas cosas terminan y otras EMPIEZAN ...Lo que no termina es el amor y el respeto”.