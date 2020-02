Joaquín Phoenix dedica su Oscar a su hermano fallecido con emotivo mensaje [VIDEO]

Joaquín Phoenix tras convertirse en el ganador del séptimo arte como Mejor Actor en los Premios Oscar 2020, gracias a su interpretación como el "Joker", no pudo evitar emocionarse.

Pues, el estadounidense se consagró, dedicándole un emotivo mensaje a su hermano quien murió con solo 23 años cuando compartían la misma pasión, actuar.

Joaquín Phoenix como el "Joker"

Phoenix demostró con su personaje de "El Guasón", su talento y habilidad para convertirse en uno de los villanos más conocido de las historietas, donde se trató temas importantes como la salud mental y la desigualdad económica.

Joaquín Phoenix en los Oscar 2020

El actor tras ser nombrado el ganador de la noche, aprovechó esta tributa que es visto por miles de personas para enviar unas emotivas palabras mientras tenía en sus manos la estatuilla de oro.

“Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: 'corre al rescate con amor y la paz te seguirá’", indicó el ganador de la Academia.

“Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella”, dijo el actor de 45 años.

Phoenix terminó su discurso agradeciendo a quienes “me dieron una segunda oportunidad” y luego leyó una letra escrita por su hermano cuando tenía 17 años.

“He sido un sinvergüenza en mi vida”, dijo Phoenix, con un temblor en su voz. “He sido egoísta. He sido cruel a veces. Difícil para trabajar. Y estoy agradecido de que muchos de ustedes en esta sala me hayan dado una segunda oportunidad”, expresó.

¿Quién fue el hermano de Joaquín Phoenix?

El hermano mayor del estadounidense en los años 80 fue River Phoenix, un joven que incursionó en el cine, convirtiéndose una de las grandes promesas de su generación, siendo del elenco de reparto en diferentes películas.

¿De qué murió el hermano de Joaquín Phoenix?

River falleció por una sobredosis de drogas en los brazos de su hermano Joaquín Phoenix, afuera de “The Viper Room”, un bar que había abierto con su mejor amigo, el también actor Johnny Depp. Aunque fue nominado al Oscar, no lo ganó y hoy su hermano Joaquin Phoenix levanta la estatuilla por los dos.