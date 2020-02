Oscar 2020: Conoce la hora, detalles y lista de nominados de esta premiación

Y llegó el evento más importante del cine, los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinemátográficas de Hollywood más conocido como los Oscars 2020, con su 92 entrega.

La premiación más importante de la industria del cine, reunirá a los actores más reconocidos en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, Estados Unidos. A continuación, te presentamos a qué hora ver y datos del evento.

Entre las sorpresas que esta noche se verán, los favoritos a llevarse una estatuilla se encuentra el "Joker". Para que no te pierdas esta gala, te contamos la hora y detalles que debes conocer, así como la lista de nominados.

A diferencia de otras ocasiones de los Oscar, este año llegó en medio de polémicas tras la renuncia del comediante Kevin Hart por sus tuits homofóbicos publicados en anteriores años. A pesar que desearon reemplazarlo con Hugh Jackman, Justin Timberlake, Sandra Bullock y Jimmy Kimmel, rechazaron el trabajo.

La última vez que los Oscar no tuvieron presentador fue en 1989, racha que fue rota en el 2019. Esto se consideró una mejora, ya que hubo un incremento de un 12% anual de visualizaciones en Estados Unidos.

La cantante Billie Eilish será parte de la ceremonia central de los premios. La intérprete de 18 años se convirtió en la ganadora indiscutible del Grammy 2020, así que se espera que en el Oscar pueda interpretar los éxitos de su disco “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019).

A su vez, entre los cantantes que confirmaron su presencia y se rumorea que estará a cargo del segmento In Memorian, es Elton John. También le pondrá su voz a la ceremonia la actriz y cantante Janelle Monáe.

¿A qué hora se emitirán los Oscar 2020?

En diferentes países se transmitirán la premiación del evento más importante del séptimo arte.

En EE.UU. ABC tiene los derechos exclusivos de transmisión. Además, la cadena ofrecerá su streaming en vivo en ABCGo y las aplicaciones de ABC.

Asimismo, la cuenta oficial en Twitter de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood transmitirá el streaming en vivo de la alfombra roja a partir de las 2:00 p.m. (hora del Pacífico).

PERÚ

Día: domingo 9 de febrero de 2020

Hora: 8:00 pm.

Canal: Latina (TV abierta), TNT en español y TNT Series en idioma original (TV por cable)

AMÉRICA LATINA

Colombia: 8:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Chile: 10:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil: 10:00 pm

MÉXICO

Día: domingo 9 de febrero de 2020

Hora: 7:00 pm.

Canal: Azteca 7 (TV abierta), TNT en español y TNT Series en idioma original (TV por cable)

ESPAÑA

Día: lunes 10 de febrero de 2020

Hora: 00.30 am. (alfombra roja) 02:00 am. (Ceremonia)

Canal: Movistar+

¿Cuál es la lista de nominados a los Premios Oscar 2020?

MEJOR VESTUARIO

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

MEJOR CORTO ANIMADO

Dcera

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

BANDA SONORA ORIGINAL

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

Kathy Bates

MEJOR ACTRIZ

Cyntia Erivo

Scarlett Johansson

Saorirse Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger

MEJOR ACTOR

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce

MEJOR GUION ADAPTADO

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas

MEJOR GUION ORIGINAL

Knives out

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

MEJOR BANDA SONORA

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra

Joker

1917

Le Mans’66

Érase una vez… en Hollywood

MEJOR DIRECCIÓN

Martin Scorsese

Todd Phillips

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Joon Ho

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parásitos

MEJOR FOTOGRAFÍA

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

MEJOR PELÍCULA

Le Mans

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

Le Mans’66

Joker

1917

Érase una vez… en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Ad Astra

Joker

1917

Le Mans’66

Érase una vez… en Hollywood

MEJOR CANCIÓN

(I’m gonna) love me again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can’t let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

El irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez... en Hollywood

Parásitos

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

MEJOR MAQUILLAJE

El escándalo

Joker

Judy

1917

Maléfica: maestra del mal

MEJOR DOCUMENTAL

American Factory

The cave

The edge of democracy

Para Sama

Honeyland

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Window

Saria

A sister

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

In the absence

Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)

Life overtakes me

St.Louis Superman

Walk run cha-cha

MEJOR MONTAJE

Le Mans'66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Parásitos