Maki Soler y la forma sensual para decir: ¡México estoy aquí!

Maki Soler está en México y quiso darlo a conocer por lo alto. La expareja de Juan Soler, la actriz decidió compartir una sesión de fotos en su cuenta de Instagram para demostrar que esta lista para los nuevos retos y cambios en su vida.

Recordemos que Maki vivió por muchos años en Miami. Sin embargo, al conocerse el fin de su relación sentimental con un conocido modelo, decidió dar un giro a su vida y volver a su natal México.

“Último día en mi amada Miami. Mi refugio, ¡tanto que agradecerte! Mi conexión total con este universo, mi soledad, mi alegría, mi tristeza… mi esperanza, tanto aprendizaje que no alcanzarían las palabras. Siempre me quedo con lo bonito…”, escribió en la conductora, quien no han parado de recibir mensajes de buenos deseos", expresó en una de sus imágenes.

En esta sesión de fotos se puede ver a Maki luciendo un conjunto de dos piezas de color marrón. Un top muy ajustado al cuerpo y una maxi falda del mismo color que conjuga a la perfección con sus bellos ojos.

Recordemos que ella vivió por 15 años en la ciudad de Miami y ahora que regresa a México estará más cerca al padre de sus hijas, el actor Juan Soler, quien en varias ocasiones ha dado declaraciones muy cariñoso a la madre de su hijas.