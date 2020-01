Maki confirma que regresa a México y el corazón de Juan Soler se acelera

Maki Soler compartió en sus redes sociales que se siente muy tranquila y que es momento de retornar a México. La expareja de Juan Soler, reconoció que es una mujer de retos y que no le teme a los cambios, es por eso que no teme dejar su vida en Miami donde vivió por muchos años junto al padre de sus hijas.

A través de un mensaje, la conductora dijo que está agradecida por todo lo vivido, pero está muy contenta por regresar a la tierra donde despuntó su carrera luego de participar en varias telenovelas como El juego de la vida y Amigas y rivales.

“Último día en mi amada Miami. Mi refugio, ¡tanto que agradecerte! Mi conexión total con este universo, mi soledad, mi alegría, mi tristeza… mi esperanza, tanto aprendizaje que no alcanzarían las palabras. Siempre me quedo con lo bonito…”, escribió en la conductora, quien no han parado de recibir mensajes de buenos deseos.

A pesar que ha evitado dar declaraciones, sobre su nuevo proyecto, se sabe que Maki está emocionada por iniciar un nuevo capítulo en su vida.

“¡Ahí te voy México! Con el corazón abierto y repleta de ilusiones como si fuera la primera vez. ¡Gracias por siempre hacer que regrese a ti! Porque lo que es para uno ni aunque te quites jejejeje ahí te voy mi México, con el corazón en la mano. Te amo”, agregó.

La reacción de Juan Soler

Hace unos días, Juan Soler compartió un mensaje en sus redes sociales muy emotivo...¿Acaso se lo dedicó al conocer la noticia de Maki Soler?

"A limpiar las energías ... La Felicidad requiere mantenimiento de vez en cuando... NOS VEREMOS PRONTO... Recuerden TODO es una elección!!!", expresó el actor en su cuenta de Instagram.