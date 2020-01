Padre de Meghan Markle ‘destruye’ a su hija en entrevista: “Me da pena ajena” [VIDEO]

¡No la perdona! La duquesa de Sussex, Meghan Markle está nuevamente en el ojo de la tormenta por las últimas declaraciones de su padre. Thomas Markle mencionó que lo que siente por su hija es "pena ajena".

El 22 de enero se estrenó a nivel mundial el documental ‘Mi Historia’, una producción en donde Thomas Markle expresa todo lo que siente por su hija. Al parecer el hombre de 75 años está muy enojado con la esposa del Príncipe Harry, ya que se mostró lleno de odio y rencor.

Markle reveló fotos inéditas de la niñez y adolescencia de su hija y aseguró que la madre de Archie “tiró por la borda el sueño de toda niña de convertirse en una princesa, solo por dinero”.

Thomas dio a conocer los presentes que su hija le dio antes de irse a Inglaterra y aseguró que le otorgó 20 mil dólares, pero después se olvidó por completo de él.

Las palabras del padre de Meghan dejaron asombrados a millones de personas, ya que incluso aseguró que siente pena por ella: “Al parecer, tres millones de dólares y una casa de 26 habitaciones no son suficientes para ella. Me da pena ajena”.

Thomas Markle quiso decir que su hija deseaba obtener más dinero de la realeza inglesa, pero como no pudo lograrlo, prefirió irse.

El estadounidense también reveló que Harry y Meghan están “en deuda” con él:

“Y no me importa lo que piensen. Llegados a este punto, me lo deben. La familia real me lo debe. Harry me lo debe, y Meghan también. Deberían recompensarme por todo lo que he soportado. Mi hija siempre me decía que se ocuparía de mí cuando fuera un anciano. Pues ya lo soy, ha llegado el momento de ocuparse de papá”, aseguró.

Echa un vistazo al documental en Youtube: