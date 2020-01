Meghan Markle confirma influencia que tuvo en Harry para abandonar la Familia Real

Meghan Markle y el príncipe Harry sorprendieron a toda la realeza británica con su decisión de renunciar a sus responsabilidades como Duques de Sussex. A raíz de su polémico anuncio, muchos fueron los cuestionamientos relacionados al motivo que los llevó a tomar dicha decisión; sin embargo, nueva información sorprendió a todos los fans.

Los medios de comunicación revelaron que el Príncipe Harry se reencontró recientemente con Meghan en Canadá, debido a que se mantuvo durante varios días en Reino Unido, alejado de su familia. El hijo de Lady Di no duda en mostrar mucho amor por la actriz, quien habría sido la razón principal de su decisión.

Una amiga cercana a Meghan reveló que la exactriz está segura de que fue "el amor" que Harry le tiene, lo que permitió que tomara la decisión de que juntos tengan una vida civil, alejada de los compromisos que les traía formar parte de la realeza de Gran Bretaña, y el mudarse a la isla de Vancouver, Canadá, para sentirse más libres.

"Me dijo que fue el amor que siente Harry por ella lo que hizo todo esto posible (…) Me aseguró que, así como el espíritu de ella, el de él también estaba siendo aplastado y no podía soportar verlo sufrir más (…) Meghan le ha estado diciendo a sus amigos cercanos que esto es lo mejor que le podría pasar a Harry... que prosperará como nunca", comentó para el Daily Mail.

Según la amiga de Meghan Markle, los planes de la pareja no contemplan alejarse completamente el apartarse de mundo royal, por ello no eliminarán la palabra SussexRoyal de su página de Internet, pese a que la gente se los pidió.

"Aún se consideran los duques de Sussex y conservarán esa parte royal. Meghan dice que siempre serán considerados como realeza, independientemente de dónde vivan o qué hagan”, agregó la informante. Esa felicidad de Meghan se ve en las fotografías que circulan de ella en su nueva vida como civil, las cuales fueron filtradas por los paparazzis.