Harry conmueve al revelar el verdadero motivo de su renuncia a la realeza [VIDEO]

El príncipe Harry y Meghan Markle asombraron hace una semana con su renuncia a la realeza, volviéndose un tema polémico por la drástica decisión. Ante ello, el duque de Sussex rompió su silencio y reveló el verdadero motivo de su decisión.

El discurso del hijo de la princesa Diana, conmovió a los asistentes, al escuchar su amor por la reina Isabel con un mensaje emotivo explicando diferentes puntos que lo llevó alejarse de la familia real. A su vez, aprovechó en defender a su esposa Meghan Markle de las críticas.

“Quiero que escuchen la verdad de mí, no de un príncipe ni de un duque, sino de Harry, la misma persona que ustedes han visto crecer por más de 35 años y ahora con una perspectiva más clara.

El Reino Unido es mi hogar, un lugar que amo y eso nunca cambiará, he crecido recibiendo su apoyo y he visto cómo han recibido a Meghan con brazos abiertos cuando me vieron encontrar el amor y la felicidad que toda la vida había deseado, por fin el segundo hijo de Diana había sido atrapado.

También sé que me han conocido lo suficiente en estos años para confiar en que la mujer que he elegido como mi esposa tiene los mismos valores que yo tengo y lo hago...hacemos lo mejor que podemos para honrar a este país con orgullo. Desde que nos casamos estábamos emocionados y dispuestos a servir.

Por ello me llena de tristeza llegar a esto, la decisión que he tomado de que mi esposa y yo nos retiremos no es una que tomé a la ligera, fue tras varios meses de hablarlo y varios años de desafíos y sé que no siempre he actuado bien, pero en lo que a esto se refiere, no hubo otra opción.

Lo que quiero dejar en claro es que no nos vamos y no los dejaremos, deseábamos seguir sirviendo a la Reina pero sin dinero público, eso no fue posible, he aceptado esto sabiendo que no cambia quién soy o lo comprometido que estoy pero espero que esto les ayude a entender en qué se convirtió todo.

El alejar a mi familia de todo lo que he conocido es un paso a una vida más tranquila, nací en esta vida y ha sido un gran honor servir a mi país y a la Reina, cuando perdí a mi madre hace 23 años ustedes me tomaron bajo sus alas, cuidaron de mí por tanto tiempo pero los medios son una gran fuerza y espero que un día podamos superarlas.

Las cosas que valen la pena son más grandes que nosotros y ha sido un honor servirles, así que para nosotros muchas cosas no cambiarán, también ha sido un privilegio conocerles y recibir su apoyo con la llegada de nuestro hijo Archie.

Siempre tendré el respeto más grande por mi abuela, con quien estaré eternamente agradecido al igual que con el resto de mi familia por el apoyo que han mostrado hacia Meghan y a mí durante los últimos meses... gracias por darme el valor de dar este gran paso”.

Vídeo - El príncipe Harry conmueve al revela el motivo de su renuncia

