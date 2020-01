Joaquín Phoenix: Conductora se burla del labio leporino del actor [VIDEO]

Joaquín Phoenix durante los últimos meses, se ha convertido en uno de los hombres más solicitados por su interpretación como el Jocker que lo ha llevado a ganar un Globo de Oro y próximamente podría ser un Oscar.

Sin embargo, una presentadora tuvo el desagrado de burlarse de la cicatriz del labio laporino del actor durante su programa televisivo, pero las críticas a la estadounidense no se hicieron esperar.

El artista aunque no cuenta con una plataforma digital propia, sus fanáticas suelen compartir fotografías de sus eventos públicos y vida personal.

La presentadora Wendy Williams a través de un segmento televisivo, se refirió a Joaquín para comentar su apariencia física, iniciando primero por el color de sus ojos hasta que manifestó el detalle de su boda.

“Cuando se rasura ese bigote tiene una fractura en su vello facial. Tiene una de esas, ¿cómo se llaman? Cicatriz de paladar hedido”, expresó la comunicadora colocándose su dedo encima de sus labios haciendo un gesto cómo corresponde al "defecto" congénito.

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams



I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4