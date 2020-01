La dulce mirada de Joaquín Phoenix a su novia que derrite al mundo entero

Joaquín Phoenix llegó hasta la ceremonia de los ‘Golden Globes’ por su nominación, pero una de las cosas que más llamó la atención fue la reacción de él y su novia en la alfombra roja.

Ambos no dejaban de echarse románticas miradas, mientras que el público de todo el mundo solo miraba desde lejos. La pareja demostró estar más enamoradas que nunca.

¡Un aplauso para el amor de Joaquin Phoenix y Rooney Mara!

Joaquin Phoenix and filthy dragon Rooney Mara have arrived at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/5vJsRrdBNL — Variety (@Variety) January 6, 2020

Joaquín Phoenix y Rooney Mara

La pareja de actores se conocieron en las grabaciones de ‘Her’, película dirigida por Spike Jonze. En esta producción, el artista interpreta a Theodore, una persona introvertida que tiene una relación con el sistema operativo de su computadora.

Por su parte, Mara interpreta a Catherine, su exnovia con quien tuvo una relación bastante intensa, pero las cosas de la vida no dejaron que siguieran con su amorío.

Joaquín Phoenix ganó el Globo de Oro a Mejor Actor

El artista al ganar su premio dejó un discurso que generó mucha controversia y hasta fue censurado en algunos países.

Echa un vistazo a lo que dijo el actor en la ceremonia:

“Primero quiero agradecer a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood por reconocer y tomar conciencia del vínculo entre la agricultura animal y el cambio climático”, mencionó el artista y también opinó sobre el menú vegano. “Es un movimiento muy audaz el hacer esta noche a base de vegetales. Realmente manda un mensaje poderoso”.

“A mis compañeros nominados… Todos sabemos que no hay un maldito mejor actor. Es solo una cosa creada para vender publicidad para el show de tv”, expresó.

“Me siento inspirado por ustedes. No puedo creer el hermoso, fascinante y único trabajo que todos ustedes han hecho este año. Sé que la gente suele decir esto, pero realmente me siento honrado por ser mencionado junto a ustedes. A algunos les he hablado personalmente, por otros… aún me siento muy intimidado, aunque compartimos el mismo agente”, dijo.

También aprovechó para agradecer a su director:

“Todd, fuiste un maravilloso amigo y colaborador, y me convenciste de hacer esta película, de dar todo y ser sincero. Soy un gran dolor en el trasero, no puedo creer que me soportaste, estoy en deuda contigo”.

Y no pudo evitar hablar de lo que ocurre en Australia:

“Contrario a la creencia popular, no quiero dar vuelta el bote, pero el bote ya está malditamente invertido. Es genial que mucha gente ha estado aquí enviado sus buenos deseos a Australia, pero tenemos que hacer más que eso”

“No siempre he sido un hombre virtuoso, estoy aprendiendo mucho en muchos sentidos. Y muchos de ustedes en esta habitación me han dado oportunidades para intentar hacerlo bien, y estoy profundamente agradecido, pero espero que podamos unirnos para lograr cambios.

Es genial poder votar, pero a veces tenemos que tomar esa responsabilidad y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas. Espero que podamos hacer eso. No tenemos que tomar jets privados a Palm Springs”, finalizó.