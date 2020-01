Nicola Porcella: “Soy de los pocos que han tocado el cielo y el fondo” [VIDEO]

¡Qué fuerteee! El chico reality Nicola Porcella tuvo una entrevista con el diario ‘La Karibeña’ y reveló una frase que dejó asombrados a muchos y sobre todo a Magaly Medina.

Y es que la expareja de Angie Arizaga reveló:

"Soy de los pocos que han tocado el cielo y el fondo por todo lo que he pasado. He hecho de todo en el espectáculo, lo único que me faltó fue hacer cine", indicó.

La periodista no dudó en comentar la entrevista durante la transmisión de su primer programa y se mostró indignada con las declaraciones del exguerrero, quien tiene problemas legales con ella.

Recordemos que año pasado, el modelo estuvo metido en un gran escándalo después de haber asistido a la llamada ‘Fiesta del Terror’. Después de esta ‘celebración’, distintas mujeres salieron a denunciar que las habían drogado.

Magaly Medina fue una de las primeras en presentar a las denunciantes en su programa, y por ello estaría en problemas con el excapitán de uno de los equipos de ‘Esto es Guerra’.

"Tus discursos dobles yo no me los creo. No me creo nada ese mea culpa ‘hipócriton’ para mí. Porque un mea culpa verdadero es decir ‘SÍ, lo siento me equivoqué al público, a usted señora Magaly me equivoqué. Le eché la culpa cuando era mi culpa, mi responsabilidad’. Yo no le mandé en ningún momento a ser agresivo con Angie Arizaga y que mis cámaras estuvieran ahí y las captaran, yo no lo mandé a comportarse de esa forma”, mencionó Medina en su programa.