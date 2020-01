Hija de Mauricio Diez Canseco confesó que fue víctima de acoso sexual

Camila Diez Canseco, hija de Mauricio Diez Canseco, confesó que sufrió de acoso sexual cuando era adolescente, sin embargo, nunca se animó a denunciarlo por miedo. Es por eso que, recalcó, no está dispuesta a qué más jovencitas pasen por la misma situación.

"Es absurdo hacerse ciegos ante estos hechos, no lo podemos dejar pasar, yo en algún momento lo pase, en la calle siempre hay gente que te dice cosas o te mira raro, no tuve la valentía de denunciar por miedo, pero eso ya no me volvió a suceder porque al igual que esa joven me armé de valor", indicó.

"Muchas veces pensamos que si denunciamos algo nos va a suceder o van atentar contra nuestra familia pero no es así, la familia es quienes te van ayudar a superar ese mal momento y a que otras personas sufran de acoso, por eso basta ya", acotó Camila.

Es por esa razón que no dudó en protagonizar un video de Fundación Rustica donde intenta concientizar a todo el Perú sobre la situación que estamos viviendo.

"Muchas veces estos hechos ocurren no solo porque las autoridades no ponen mano dura ante estos depravados, también por el temor de las personas, que al alzar su voz de defensa sea violentadas, pero no es así. Si todos nos unimos esta ola de acosos a los que estamos expuestos no solo los adultos si no los niños puede acabar", indicó.

"Por eso basta ya de abusos, basta ya de quedarnos callados", concluyó Camila Diez Canseco.