Pedro Loli sobre Fiorella Méndez: “Nos van a seguir viendo juntos, tenemos un hijo”

Luego que Rodrigo González 'Peluchín' difundiera unas fotos donde se le ve a lado de Fiorella Méndez, el cantante Pedro Loli no dudó en responder ante las especulaciones de una posible reconciliación.

"Obviamente que me van a ver con Fiorella, tenemos un hijo (Alessio) y hay actividades programadas, él no se puede ver perjudicado en lo absoluto. Nos van a ver un millón de veces juntos: en fiestas infantiles, en el supermercado, en el centro comercial, en la calle o donde sea. Si retomé o no mi relación con Fiorella, eso ya lo veo yo, es mi vida personal. Estoy enfocado en trabajar y en mi hijo para que no se vea afectado con todo lo que ha sucedido", indicó Pedro Loli.







Pedro Loli señaló que jamás dejará su responsabilidad como padre. "Los problemas que puedan haber entre Fiorella y yo no tienen absolutamente nada que ver con él", acotó.



"Otras personas pasan una pensión y dicen: ‘chau, soy libre y hago mi vida’. Yo creo que más importante que el dinero es la atención que se le pueda dar al hijo, para mí, siempre va a prevalecer eso", indicó al diario Trome.

Además, defendió a la madre de su hijo ante los ataques que viene recibiendo por supuestamente haber perdonado una infidelidad.



"Tampoco puedo permitir que insulten a la mamá de mi hijo, no me parece justo. Me parece algo ridículo que la gente tome fotos y luego las envíen. Yo creo que esa gente debería preocuparse más por su vida y mirarse antes en un espejo", dijo.