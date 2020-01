Scott Evans: Conoce más del guapo hermano de Chris Evans [FOTOS]

Chris Evans dejó boquiabiertos a sus fans tras llegar a la premiación de los Globos de Oro junto a su hermano, que es tan guapo y galán como él. ¿Y a qué se dedica este caballero que dejó impresionadas a muchas?

Pues bien, es el hermano menor de Chris Evans, que también es actor y cuenta con una gran legión de seguidores.

Ambos pasaron por la alfombra roja y dejaron sorprendidos a muchos por su gran parecido físico, pero sobretodo por la personalidad imponente de ambos.

Scott no cuenta con la fama de su hermano, pero va por buen camino, se ha hecho conocido tras haber participado en la telenovela de ABC “One Life to Live” y también en la serie “Grace and Frankie”.

A través de su cuenta de Instagram da detalles de su carrera, pero también no duda en expresar lo orgulloso que está de la carrera de su hermano Chris.

Criado en Sudbury, Massachusetts, Evans es hijo de Bob Evans, dentista, y Lisa Evans, bailarina y luego directora artística en el Concord Youth Theatre. Tiene dos hermanas, Carly y Shanna, y un hermano mayor, el actor Chris Evans.

Scott Evans estudió teatro en la Universidad de Nueva York. Él es abiertamente gay, lo expresó a los 19 años.