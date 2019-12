Adamari López y Luis Fonsi: Un amor que terminó en un mediático divorcio [VIDEO]

Adamari López y Luis Fonsi se convirtieron en una de las parejas más queridas de las últimas décadas por el amor que transmitían cuando estaban juntos y el talento que demostraban, enamorando más a sus seguidores.

Sin embargo, de un momento a otro conmocionaron a sus miles de fanáticos al anunciar su separación en medio de rumores de infidelidad del cantante mientras ella superaba el cáncer. ¿Cómo ocurrió todo?

¿Cómo se conocieron Adamari López y Luis Fonsi?

Los artistas fueron amigos durante un año cuando ella tenía una relación amorosa con el actor Mauricio Islas en 2001. Al año siguiente, cuando él se encontraba dando un concierto en Estados Unidos, ella asistió como espectadora donde Luis Fonsi no dudó en invitarla a su camerino, desde ese momento todo cambió.

Después de dos años de ser enamorados, el intérprete anunció su compromiso con la protagonista de 'Amigas y rivales'.

Matrimonio de Adamari López y Luis Fonsi

Los famosos emocionados por ser marido y mujer, se casaron enfrentando la conmovedora noticia de Adamari que fue diagnosticada de cáncer de seno, mientras su esposo informaba que cancelaba su gira internacional para apoyar a la joven.

Al final solo duró cuatro años donde ambos se enfocaron en su carrera profesional sin verse por periodos largos, mientras se comentaban rumores de infidelidad pero ellos lo desmentían, y el cáncer volvió a Adamari.

¿Por qué se divorciaron Adamari López y Luis Fonsi?

De acuerdo a la versión revelada por López en su libro 'Viviendo' él decidió terminar con su matrimonio y no seguir luchando cuando la habían extirpado un seno por su enfermedad, pues ya no la deseaba como mujer, comunicándole el fin de su romance por teléfono.

“Fue duro esa primera vez que me vi sin un seno, ver la cicatriz, ver los cambios que hubo a medida que el tratamiento avanzaba. Mi cuerpo cambió. No me conservé igual de delgada. Estaba hinchada. Estaba, como de alguna manera, deforme. Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo”.

Luis Fonsi: Responde a Adamari López con una carta

Por su parte el boricua que recibió ataques después de la revelación de la conductora de Telemundo, escribió una carta anunciando su verdad.

¿Cómo es posible que un hombre le diga a su pareja, a la mujer que ama, que no la desea, y meses después se casa con ella? ¿Acaso soy yo el único que se da cuenta que esto no tiene sentido?

Cuando decidimos separarnos y eventualmente divorciarnos ya habían pasado casi 4 años libre de cáncer".

"El divorcio no es un delito…El amor en ocasiones se transforma, en ocasiones se acaba. La responsabilidad es compartida. No se puede ignorar lo que uno siente. Busqué ayuda profesional, hable mucho con mis padres. Sólo me di cuenta que nuestro matrimonio no tenía futuro".

Adamari López y Luis Fonsi: Tierno momentos juntos

Reencuentro de Adamari López y Luis Fonsi luego de 10 años

Los puertorriqueños se volvieron a ver las caras luego de 10 años donde se especularon muchas versiones de su divorcio así como relatos personales de su exrelación. Sin embargo, se encontraron en el set del programa de Adamari, 'Un nuevo día'.

Ambos se animaron a cantar como si estuvieran en 'La Voz' donde la producción colocó canciones que le hicieron recordar momentos del pasado.