Sebastian Rulli sorprende con fuertes palabras sobre el ex de Angelique Boyer [VIDEO]

Sebastian Rulli fue protagonista junto Angelique Boyer en la exitosa telenovela de Televisa, 'Teresa', cuando ella tenía un romance con el productor de la serie José Alberto Castro.

Sin embargo, luego de un tiempo terminó la relación y el amor entre los actores surgió. Pero el intérprete al ser amigo de 'El Guero' fue sindicado como "mal amigo". Ahora el argentino sorprendió al hablar del tema.

¿Sebastian Rulli fue amigo de la expareja de Angelique Boyer?

El artista mantuvo una amistad con el ex de la francesa nacionalizada mexicana, finalizando este lazo por salir con Angelique cuando ella había tenido un noviazgo con el director durante tres años, antes de iniciar la actual historia de amor de los intérpretes.

Este hecho generó que todos los medios informen varias versiones de lo ocurrido, estando Sebastian en el ojo de la tormenta.

¿Qué dijo Sebastian Rulli sobre Jose Alberto Castro?

El galán de los melodramas como Amores verdaderos y Lo que la vida me robó, rompió su silencio después de años ante este polémica tema.

Por medio de una entrevista difundida por 'Tlnovelas', Sebastian Rulli fue consultado sobre 'El Guero'. “Sebastián, así como se lo pregunté directamente a Angelique, te lo voy a preguntar a ti ya tú me dices no, sí o next. La gente te juzgó de ‘mal amigo’ con ‘El Güero’ Casto".

Ante ello, respondió, “A mí lo único que me importaba era que él me juzgara y bueno si me juzgó no tuve chance tampoco de poder platicar con él porque no tuve esa oportunidad”.

Sebastian Rulli a José Alberto Castro

A pesar de todo, el actor le desea lo mejor al 'Guero', indicando que puede contar con él. “De su parte sí. Pero yo lo quiero muchísimo y lo respeto y de verdad me da mucho gusto saber que le va bien”.

Vídeo - Sebastian Rulli habla sobre 'El Guero'

¿Cómo conquistó Sebastian Rulli a Angelique Boyer?

Angelique Boyer reveló detalles de cómo surgieron los sentimientos entre ambos.

¿Cuál es la edad de Sebastián Rulli?

Sebastian Rulli nació el 6 de julio de 1975, por lo que actualmente tiene 44 años.