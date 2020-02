Ricardo Gareca y sus siete frases para pedirle un "tiempo" a tu pareja

Hace unos días, el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, declaró para la prensa local sobre la participación de nuestros jugadores en el mundial de Rusia 2018, en la cual detalló que se tomaría un tiempo para poder decidir si continuaba como entrenador del equipo.

Tras la conferencia de prensa, las redes sociales no se hicieron esperar e invadieron Internet con memes y frases en relación a las declaraciones del técnico. Si pensabas que las únicas frases de Ricardo Gareca era "Pensá" o "En líneas generales", eso no es nada.

Por ello, Wapa, te traemos cinco frases que nos dejó Ricardo Gareca y que tú también puedes usar para terminar con tu novio.

1. “Ahora que terminó todo, es tratar de analizar cosas …”

Para decidir si la relación va a continuar, lo mejor es que analices cómo ha sido la convivencia con tu pareja; así como Gareca analiza su tiempo con la selección.

2. “Llega un momento en que se hace balances. La federación (FPF) hace balances también y tendrá que ver con un montón de cuestiones”

Si tu pareja y tú se dieron cuenta que la relación se estancó, es hora de que ambos por separado analicen las cosas; de la misma forma que Ricardo y la Federación lo hacen.

3. “Hemos pasado situaciones complicadas, difíciles. Jamás se nos cruzó dejar el cargo de la selección”

Tras varios años de relación, entre idas y venidas, nunca pensaste que llegarías a terminar con quien creías era el amor de tu vida. Tal vez “el tigre” jamás pensó que llegaría el fin.

4. “Le diría que es una persona importante en lo que yo pueda llegar a decidir y lo que pueda llegar a venir"

Si las cosas con tu novio terminaron de la mejor forma, no está demás que le recuerdes que es una gran persona y que fue importante para ti; al igual que Gareca se lleva los mejores recuerdos del director deportivo Juan Carlos Oblitas.

5. “Yo creo que los partidos anteriores jugamos mejor. Pero muchas veces uno contempla las situaciones, la expectativas. Y esto (perder ante Francia y Dinamarca) nos golpeó muy duro. Hoy tuvimos la efectividad que no tuvimos en los demás partidos”

Se sincera con tu pareja, si hay obstáculos que no pueden superar es mejor que la relación termine, tal vez las cosas no mejoren más adelante. Cómo Gareca sintió el golpe junto a la selección tras perder el partido ante Francia.

6. “Yo no renuncio, no tengo absolutamente nada que ver. En estos momento soy un técnico libre”

Si tú ex quiere regresar, esta frase es perfecta para dejarle en claro que tú eres una mujer libre. Al igual que Ricardo Gareca, quién detalló que su contrato con la Federación ya terminó.

7. “En mi vida siempre que he podido me he manifestado con la posibilidad de poder pensar que necesito lo mejor para mi”

Si las cosas no marchan bien con tu pareja es mejor que pienses que es lo que te conviene. Como Ricardo que decidió tomarse un tiempo para evaluar su continuidad con la selección.

Bonus: ''Que te nombren para una seleccion de la magnitud de Argentina siempre es gratificante, es lo único que puedo decir''

Cuando te dan la oportunidad que tanto esperabas, pero para aceptar tienes que dejar el país y por ende a tu novio. Al mismo estilo del "Tigre", quién no se molestaría si recibe la propuesta para dirigir a la selección argentina.

Esperemos que el "Tigre" regrese a nuestro país para dirigir a nuestros seleccionados, que en los próximos meses volverán a pisar las canchas peruanas para enfrentar partidos amistosos ante Chile, Alemania y Holanda.

Wapa, aclaramos que estas frases al igual que los memes que circulan en Internet, son presentadas con el fin de entretener a los usuarios, no buscamos herir la susceptibilidad de nadie. Así que, no lo tomes a pecho, diviértete con este material y si tienes más frases háznoslas conocer.