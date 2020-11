La “Mano de Dios” de Maradona: el gol más polémico en la historia de los mundiales

El astro del fútbol más querido de Argentina, Diego Armando Maradona, falleció hoy producto de un paro cardiorrespiratorio. Sin duda, una pérdida que enluta a toda Argentina y demás países latinoamericanos.

Diego es recordado como uno de los mejores jugadores de la historia, pero más allá de toda la calidad que tenía con el balón, uno de los capítulos más recordados de su historia es la polémica 'Mano de Dios', el gol que le hace a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

El mejor jugador argentino de la historia le convirtió un tanto a Inglaterra con su puño izquierdo, un gol que según el mismo Diego fue hecho “un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios”.

"Yo buscaba una pared porque los ingleses eran una roca. Fenwick, Butcher, todos los de la defensa eran todos grandotes. (Kenny) Sansom, por ejemplo, el que me da el pase a mí, porque Valdano no me da el pase a mí, sino que lo anticipa Sansom. Él quiere jugar para atrás. Entonces, cuando vi yo que la pelota iba para arriba, para arriba, para arriba y digo no la alcanzo nunca: ‘¡por favor bajá, bajá por favor!", mencionó en una entrevista pasada para la plataforma AFA Play de la Federación Argentina.

Mientras que el ‘Gol del Siglo’ fue el segundo marcado en el ‘Pibe de Oro’ en el mismo partido. En la acción, Maradona logró evadir a 6 jugadores ingleses antes de concretar el tanto.

"A veces siento que me gustó más el de la mano, el primero. Ahora sí puedo contar lo que en aquel momento no podía, lo que en aquel momento definí como La mano de Dios...Qué mano de Dios, ¡fue la mano del Diego! Y fue como robarle la billetere a los ingleses, también" ( Diego Maradona , 'Yo soy el Diego')", señaló el ahora fallecido y querido Diego.

