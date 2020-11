Piccolo Clemente se despide de su esposa fallecida: "Te amo mi ángel"

El surfista nacional Piccolo Clemente atraviesa un difícil momento luego de confirmar el sensible fallecimiento de su esposa, María José Cieza. La causa del fallecimiento de la pareja del deportista peruano no ha sido difundida; no obstante, Piccolo y diversas instituciones deportivas se han pronunciado sobre lo sucedido.

Piccolo Clemente dejó el emotivo mensaje "Te amo mi ángel" en Instagram junto a una foto de María José en la playa.

Asimismo, la deportista nacional María Fernanda Reyes y amiga de Piccolo mostró sus sinceras condolencias a través de un mensaje: "Mi piccolin, te queremos muchísimo y Majito es un ángel que te ha dejado el regalo más lindo del mundo, una bendición del amor infinito que se tenían y es Pierito. ¡No hay palabras para expresar todo lo que uno siente! Estamos aquí contigo SIEMPRE. Tú eres un guerrero y saldrás adelante. Te apoyaremos en todo".

Del mismo modo, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) también brindó un mensaje de aliento en Twitter para el surfista en este triste momento. "La familia IPD lamenta el sensible fallecimiento de María José Cieza, esposa de nuestro campeón mundial y panamericano de surf Piccolo Clemente".

Finalmente, la familia de Wapa.pe muestra sus más sinceras condolencias a nuestro deportista peruano Piccolo Clemente, a quien le deseamos muchas fuerzas en este difícil momento.