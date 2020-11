Christian Cueva fue separado del Yeni Malatyaspor por "indisciplinado comportamiento"

A través de Twitter, el Yeni Malatyaspor de Turquía publicó un breve comunicado donde anunciaba la separación del mediocampista peruano Christian Cueva por "su indisciplinado comportamiento", según reportó el entrenador Hamza Hamzaoğlu.

La institución hizo de conocimiento público la situación del integrante de la Selección Peruana, pero no brindó mayores detalles acerca de la queja que presentó el técnico: "Nuestro futbolista profesional, Christian Alberto Cueva, fue excluido de la plantilla", se lee.

En los primeros días de noviembre, 'Aladino' hizo saber que su relación con Hamzaoğlu no iba por buen camino al escribir un mensaje en Instagram tras haber sido cambiado a los 37' del primer tiempo cuando su equipo ganaba por 2-0. "¿Conoces un traductor en malatya?", escribió el jugador.

"¿Qué problema tiene con los sudamericanos?", replicó Pamela López, esposa del futbolista, haciendo un llamado de atención al entrenador por la decisión de cambiar al volante nacional.

El comienzo de una guerra

El DT Hamza Hamzaoğlu no se quedó callado ante los mensajes y se pronunció en una conferencia de prensa antes del último partido del Yeni Malatyaspor: "Christian Cueva está actualmente en la selección nacional, me reuniré con él cuando regrese a Malatya. No hemos conversado. No me tomé en serio el intercambio de redes sociales con su esposa".

"No tengo ningún problema con los sudamericanos, pueden preguntarle a Pablo Batalla o Fernando Muslera. No he tenido ningún problema con ellos, pero siempre he tenido un problema con los jugadores que no se sienten identificados con el equipo", agregó el turco.

"Nunca me ha interesado la raza, la religión, el idioma de los jugadores. El criterio más importante para mí es el ser humano. Lo más importante para nosotros son los intereses del equipo", finalizó el técnico de Christian Cueva, quien llegó al club para el inicio de la temporada 2020-21.