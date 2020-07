Jefferson Farfán regresó a los entrenamientos del Lokomotiv tras superar la COVID-19

El delantero peruano, Jefferson Farfán, regresó a los entrenamientos luego de superar el coronavirus y la lesión que lo mantuvo de para en los últimos meses. El jugador se mostró feliz porque podrá ser tomado en cuenta para los últimos cotejos del Lokomotiv en la Liga de Rusia.

La sorpresa más grata en las prácticas del Lokomotiv fue el retorno de Farfán a los trabajos. Sin duda, uno de los más contentos fue el técnico Marko Nicolic, quien lo tendrá en cuenta para los próximos juegos.

El delantero nacional no disputa un duelo hace más de un año: La última vez fue el 22 de junio del 2019, cuando la selección peruana se enfrentó con Brasil en la fase de grupos de la Copa América.

Tras dicha contienda, fue diagnosticado con desprendimiento del cartílago de su rodilla izquierda.

Lokomotiv Moscú está en el segundo lugar del fútbol ruso, y su único objetivo es clasificar la próxima Champions League, ya que Zenit ya es el campeón del certamen.

Hace unas semanas, Jefferson Farfán salió a desmentir en sus redes sociales una noticia falta que empezó a circular en las redes sociales, donde indicaba que el delantero había fallecido a causa del COVID-19.

Sin embargo, el futbolista dio la cara para desmentir dicha calumnia y aseguro que se encuentro "más fuerte que nunca" y con ganas de entrenar con su club, cosa que viene realizando actualmente luego de varios meses.

Check out the pictures from yesterday’s training



There is one particular one you wouldn’t want to miss



Jefferson Farfan is already training with the ball on the pitch https://t.co/REgSajELAH pic.twitter.com/MyaIt2nGJi