Yanet Sovero: “Dándome al 100% voy a llegar a Tokio 2020”

La luchadora peruana Yanet Sovero se mostró convencida en lograr la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de brindar una entrevista al Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Nuestra representante quiere olvidar su participación en Lima 2019 y solo se enfoca en tener una gran performance para intentar representar al Perú en el mega evento deportivo.

Yanet Sovero señaló que está entrenando de manera particular a doble turno (mañana y tarde) con la intención de conseguir el boleto para las olimpiadas, que se desarrollará del viernes 24 de julio al 9 de agosto.

Lee la entrevista a Yanet Sovero

¿En qué momento te encuentras?



Me encuentro en un momento bastante difícil tratando de reinventarme, de corregir muchas cosas, luego de lo ocurrido en Lima 2019 he pasado por situaciones muy difíciles como la pérdida de mi padre hace casi dos meses. Después de los Juegos vino a visitarme, me dio varios consejos y ahora en su ausencia trato de ponerlos en práctica para que desde donde esté se sienta orgulloso.

¿Cuán duro fue no haber podido conseguir la medalla (Lima 2019) estando tan cerca?



Perder en Lima 2019 fue bastante difícil. Para mí era bien complicado pensar en el podio ya que venía de una lesión que me limitaba, sin embargo, no fue la causa por la cual perdí. Cosa que hace mucho más desconcertante la forma en que perdí. Fue muy difícil para mí, pero esto se convierte en una motivación para seguir luchando y demostrarme que todavía puedo conseguir lo que quiero.

Estoy seguro que ya piensas en Tokio… ¿Cómo te vienes preparando para el Preolímpico?



Tokio es mi meta. Estoy entrenando de forma particular por las mañanas y con todo el equipo por las tardes. Dándome al 100% voy a llegar a Tokio.

¿Estás trabajando especialmente en algo? ¿Alguna debilidad por mejorar?



Para el panamericano clasificatorio de marzo nos estamos preparando fuerte y concientizados. Es un panamericano difícil en donde solo clasifica el primer y segundo lugar. Hay que trabajar en las debilidades como el aspecto psicológico porque a veces me presiono demasiado y estoy buscando pautas para superarlas.

¿Ves posible la clasificación a Tokio?

La clasificación a Tokio la veo posible, la veo real. Yo creo que sí se puede.

Ya llevas varios años representando al Perú… ¿Qué se siente cada vez que llevas el nombre de nuestro país cada vez que entras al tapiz?

Llevo 19 años haciendo lucha y es un orgullo estar en pódium, escuchar tu nombre y ver que al Perú se le respeta en los sorteos. Es algo que te llena de orgullo, se siente como si estuvieras flotando cuando pasa esto y se te caen algunas lágrimas.