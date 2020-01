Fernanda Kanno se convirtió en la primera mujer peruana en acabar el Dakar

Fernanda Kanno puso punto final a su participación en el Dakar 2020 y lo hizo de manera muy emotiva luego de convertirse en la primera mujer peruana en llegar a la meta.

La piloto nacional, que se ubicó en el puesto 57, no pudo evitar derramar algunas lágrimas luego de conducir 7900 kilómetros sobre el siempre complicado suelo de Arabia Saudita.

“No lo puedo creer. He llorado desde un kilómetro antes de llegar, ya se me estaba saliendo las lágrimas. Pensaba en querer fregarla y empecé a manejar despacio”, expresó la también periodista.

Asimismo, la página oficial del Dakar se pronunció sobre el logro obtenido por Fernanda Kanno luego de llegar al punto final: “Orgullo. @atokito es la primera mujer peruana en acabar el Dakar! Y se ve muy emocionada”.

La piloto agregó que continuará corriendo porque es una actividad que la apasiona mucho y cuenta con el respaldo de sus padres.

Cabe recordar que Fernanda Kanno ya cuenta con tres participaciones en el Dakar, el cual es considerado el rally más difícil del mundo debido a sus complicadas carreteras.

pride - Fernanda Kanno is the first peruvian woman to finish the Dakar! And she was quite moved at the finish#Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/AZ3eohOmdx