Mary Luz Andía: "Buscaré ubicarme entre las 10 primeras en Tokio 2020"

La atleta peruana Mary Luz Andía brindó una entrevista a Radio Ovación sobre lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y para agradecer su descubridor, quien la incentivó a practicar la marcha atlética.

Nuestra representante nacional se encuentra en Arequipa preparándose para el mega evento deportivo, que se desarrollará del viernes 24 de julio al domingo 9 de agosto.

La cusqueña reconoció que su principal objetivo en Tokio 2020 es ubicarse entre las 10 primeras en la categoría marcha atlética e intentar conseguir una presea para el Perú.

Asimismo, Mary Luz Andía habló sobre la lesión que tuvo durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y evitó excusarse por no conseguir ninguna medalla.

Lee la entrevista a Mary Luz Andía

Naciste en Cusco y te preparas en Arequipa. ¿Por qué?

Porque estoy en el CEAR de Arequipa y entreno y estudio Educación Física y ahora en este momento me preparo con muchas ganas para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

¿Qué pruebas o eventos tienes previo a los Juegos Olímpicos?

Primero el Nacional de Marcha que se realizará en febrero en Lima, luego el sudamericano que debería ser en Guayaquil, después viene el Mundial de Bielorrusia y dos Challenger previo a Tokio.

¿Por qué te inclinaste por la marcha atlética y no en otro deporte?

Fue lo primero que practiqué y ahí me quedé. Tenía 13 años cando empecé en la marcha. Mi entrenador me dijo que tenía mucha actitud y fuerza mental. Yo empecé en la marcha de la nada y poco a poco logré participar defendiendo a Cusco en los Juegos Escolares Nacionales y también en los Juegos Sudamericanos Escolares que fue en Brasil. También participé en los Trasandinos.

¿En los Panamericanos Lima 2019 no te fue bien, por qué?

No me fue bien, es cierto, no es excusa, pero venía de una lesión. Creo que venía bien en competencias anteriores, pero no estuve bien en los Panamericanos Lima 2019, evento que tomo como una gran experiencia.

Tú y Kimberly García están clasificadas en marcha para Tokio 2020. ¿Qué opinas de Kimberly?

Ella tiene un presente muy importante. Yo la veo muy fuerte, ella tiene más experiencia, la veo normal, como una gran atleta. No somos amigas, somos compañeras, peor si conversamos siempre.

¿Cuál es tu objetivo claro para los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Trabajar para quedar entre los tops 10 del mundo. Y pensar en los JJ.OO. París 2024 y estar entre las cinco primeras. También pienso en los Panamericanos Santiago 2023.