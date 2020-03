Coronavirus en Perú: ¿Qué debemos hacer para evitar llegar a la fase 4?

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó hoy que ya estamos en la tercera fase del nuevo coronavirus lo que significa que hemos entrado a la etapa de contagio comunitario. Ante esta última información vale la pena precisar qué significa encontrarnos en dicha etapa de contagio del COVID-19 y qué deberíamos realizar para evitar entrar a la fase 4, la última.

Además, durante su reciente mensaje a la nación Vizcarra exhortó a los ciudadanos a cumplir la orden de cuarentena, y no salir de sus casas, en el marco del Estado de Emergencia que anunció el último domingo.

¿Qué dijo Martín Vizcarra sobre el avance del nuevo coronavirus?

Vizcarra precisó que “cuando apareció el primer paciente cero estábamos en la fase 1, luego empezaron a surgir más casos a partir del contagio importado (es decir, personas que estuvieron en contacto con personas del exterior), entonces (entramos a la) fase 2”.

Así el virus empezó a propagarse hasta alcanzar los 117 afectados que tenemos al día de hoy distribuidos en Lima (70), Callao (2), Huánuco (2), Arequipa (2), Piura (2), Chincha (1), Cusco (1) y Chiclayo (1), según datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsa).

¿En qué momento ingresamos a la fase 3 del COVID-19?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el avance de una pandemia en un territorio está dividida en cuatro fases. Ya hemos pasado las dos primeras fases: preparación y contención, pero, ¿qué hay de la tercera fase?

Esta etapa se conoce como contagio comunitario e inicia cuando los contagios ya no pueden ser rastreados. Es decir, cuando aparecen nuevos casos en el que los infectados no tuvieron contacto con personas con el virus o que no viajaron al extranjero. Por lo que sin saberlo cualquier persona de nuestro entorno podría ya estar contagiado.

¿Cuál es la siguiente fase del COVID-19?

La siguiente etapa es la de transmisión comunitaria sostenida tal como ya ha sucedido en países europeos como Italia y España.

Lo que se busca es evitar llegar a esta fase pues ya entonces el virus se habría generalizado y por ende los casos seguirían creciendo con mayor frecuencia.

¿Cómo podemos evitar llegar a la fase 4 del COVID-19?

De esta forma, después de conocer lo dicho por el Presidente, ¿qué podemos hacer para evitar llegar a esta última fase? Pues lo más importante es redoblar los esfuerzos en limpieza y desinfección. Mantener todas las superficies de madera, vidrio, metal desinfectadas pues según una

Y, por sobre todo, no salir de casa pues con solo caminar en la calle puedes contagiar del Covid-19, en caso estuvieras infectado sin saberlo, o adquirir la enfermedad al entrar en contacto con otras personas.