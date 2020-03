Federico y Verónica reprenden a periodista por no usar máscara y médico los corrige en vivo

Un incómodo momento vivió un reportero del programa de noticias conducido por Federico Salazar y Verónica Linares, quienes terminaron reprendiéndole en vivo por no usar máscara en medio de su entrevista; sin embargo, el médico consultado terminó "callándolos" al dejar en claro que la mascarilla no protege del coronavirus.

Como se recuerda, los periodistas continúan cumpliendo con su labor de informar sobre los últimos acontecimientos relacionados con el coronavirus y la cuarentena tras la declaratoria de estado de emergencia; sin embargo, en el programa de América Televisión, un momento incómodo se vivió en plena trasmisión en vivo.

Federico Salazar y Verónica Linares se molestan con reportero

Federico Salazar y Verónica Linares llamaron la atención a un reportero de América Noticias por no usar la mascarilla y mantener su distancia al momento de realizar una entrevista a un médico infectólogo.

"Daniel, una recomendación. Nosotros le estamos pidiendo a la gente que tenga un metro de distancia y tenemos que decirte que cuando hagamos entrevistas presenciales hay que guardar cierta distancia y también usar las mascarillas, que tengo entendido se han proporcionado a todos los reporteros, porque tanto tú como el doctor son personas que van a tener contacto con personas que podrían estar contagiadas”, indicó Verónica Linares.

Por su parte, Federico Salazar tampoco se quedó callado y dejó en claro que ellos son los primeros en tener que instruir al público. “Sobre todo por el efecto ejemplar que tiene instruir al público y vamos a insistir en eso cada vez que se pueda”, sentenció el conductor.

Médico deja callados a Federico Salazar y Verónica Linares

Tras escuchar los comentarios contra el hombre de prensa, el infectólogo no se quedó callado y dejó en claro que las mascarillas no protegen del coronavirus, como muchas personas lo piensan.

“Federico, lo que pasa es que la mascarilla no tiene impacto a nivel externo. Si yo tuviera mi tos, yo me alejo, pero yo estoy sano, felizmente. El riesgo no existe entre nosotros que quede claro. Incluso acá veo a una persona con su mascarilla y seguro está resfriado y debe usarlo o estar en su casita”, respondió el Dr. Ciro Maguiña, infectólogo y Vice Decano del Colegio Médico del Perú.

Al escuchar la respuesta, Verónica Linares lanzó otro comentario: Nos referimos a las mascarillas N-95”, replicó; sin embargo, el experto volvió a darles un fuerte mensaje: “Esas son para el paciente enfermo o el médico que lo está atendiendo o la enfermera. Ellos sí deben usar la máscara”, volvió a contestar el especialista.

Verónica Linares se enfrenta a especialista infectólogo

"Pero nos referimos a los pacientes asintomáticos, también nos han dicho que debemos tener cuidado”, insistió la conductora de América Noticias con cierta incomodidad.

“El asintomático puede contagiar, el que tiene coronavirus, eso se sabe ahora. Pero yo no tengo esa enfermedad ni el reportero. En este momento no tiene valor científico hacer la psicosis de la máscara”, dejó en claro el infectólogo.